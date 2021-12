Rimi hakkab oma poetöötajate palka tõstma

Rimi kaupluste personali palgad tõusevad ettevõtte teatel, et kiiresti muutuva tööturu arengutega kaasas käia ja oma töötajatele väärikas kompensatsioonipakett tagada. Töötasu tõuseb kõikidel ametikohtadel, suurima palgatõusu saavad teenindajad, kes moodustavad ettevõtte töötajatest üle 50 protsendi.

Enamikel positsioonidel tõuseb põhipalk, lisaks jätkab ettevõte müügitulemuste alusel tulemustasu maksmist. «Investeerime töötasude tõusu 1,8 miljonit eurot ja kaupluste põhipalkade fond tõuseb 7,5 protsenti. See on suurim palgatõus Rimi ajaloos,» märkis Rimi Eesti personalijuht Kaire Tero.

Võimalusel lühendab Rimi erinevatel pühadel kaupluste avamisaegu, et ka vahetustega töötavad inimesed saaksid pühadest osa. Näiteks jõuluajal on kauplused avatud lühemalt.

Rimi Eesti Food AS kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 276 kauplust, Eestis pakub Rimi tööd ligi 2700 inimesele.