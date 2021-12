Majanduskomisjon arutab kliimapaketi mõjusid Eesti majandusele

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et istungil arutatakse koos ettevõtjatega majandusvaldkonna sisendit kliimapaketile «Eesmärk 55».

«Ettevõtjatelt saadud esmane tagasiside ütleb, et üleminekut puhtamale, moodsamale ja soodsamale elule eesmärgina pooldatakse, kuid selle õnnestumiseks on siiski oluline targalt valitud tempo ja rakendusvalikud. Õigesti tegutsedes on tagajärjeks jõukas ja ühendatud rahvas ning puhas loodus, tempot liiga kiireks viies jääb osa meie inimestest, majandusvaldkondadest maha ja asi ei õnnestu,» rääkis ta.

«Majanduskomisjon annab ettevõtjate täpsema sisendi mandaadi koostamiseks riigikogus ja sealt edasi neile, kes Eesti riigi nimel selle kavaga tegelevad,» tutvustas Michal majanduskomisjoni plaane.

Majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester ütles, et kliimapaketil on suur mõju ettevõtjaile ja inimestele ning seepärast on oluline olla informeeritud kõikvõimalikest kaasnevatest tagajärgedest. «Esmase tagasiside põhjal saame juba öelda, et ettevõtjad soovivad kliimapaketi kohta tehtud põhjalikku mõjuanalüüsi,» märkis ta.

Sester lisas, et keskkond on oluline, kuid rohepöörde ei tohi kaasa tuua ebavõrdsust ning inimeste elukvaliteedi halvenemist. «Praegu on meil küsimusi rohkem kui vastuseid ja paketiga nõustumisel ei tohi kiirustada. Enne peame igakülgselt selgeks saama, kuidas kliimapakett panna meie kasuks tööle mõistlikult ja turgu arvestavalt,» rääkis Sester.

Istungile on kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras, Eesti Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik Raul Aron, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni rohepöörde töögrupi juht Meelis Voolmaa, Eesti Keemiatööstuse Liidu juhatuse esimees Meelis Eldermann ja keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad.