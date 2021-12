Luminor: Eesti inimesed mõistavad, et vanaduspõlveks tuleb varakult sääste koguda

Suur osa Balti riikide elanikest usub, et vanaduspõlveks tuleks hakata lisasääste koguma kohe pärast täisikka jõudmist, selgub Luminori uuringust.

Luminori poolt Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud uuringu kohaselt on suur osa Balti riikide elanikest üksmeelel, et pensioniks tuleb hakata säästma noores eas – vanuses 18-24. Nii arvab 32 protsenti lätlastest, 37 protsenti leedukatest ja 43 protsenti eestlastest, teatas pank.

Uuringu tulemustest on näha, et noored vanuses 18–29 nõustuvad kõige tõenäolisemalt arvamusega, et alustades säästude kogumist kohe pärast täisealiseks saamist, on nad vanemas eas majanduslikult heal järjel. Nii arvab 39 protsenti neist.

Samal ajal kui vanemate inimeste puhul, kes on vanuses 60–74, on selle väitega nõustumine kõige vähem tõenäoline, 29 protsenti.

Need, kes on üle 60 aasta vanad ja lähenevad pensionieale, usuvad, et kõige sobivam aeg hakata hoolitsema majanduslikult kindlustatud vanaduspõlve eest on vanuses 25–34 – selles vanuserühmas arvas nii 34 protsenti vastajaist.

Vaid 6 protsenti kõigist vastajaist väitis, et pensionipõlveks säästmisele ei peaks mõtlema enne 55. eluaastat.

«Oluline on hakata säästma vanaduspõlveks nii vara kui võimalik – mida varem hakkad seda tegema, seda rohkem õnnestub sul pensionieaks sääste koguda,» ütles Luminori pensionide tootejuht Hannes Kuusk.

«Kui hakkad varakult vähemalt 20–30 eurot oma igakuisest sissetulekust pensioniks kõrvale panema ja suurendad oma regulaarseid sääste viie kuni kümne euro võrra aastas, parandad märkimisväärselt oma majanduslikku heaolu pensioniikka jõudes,» toonitas ta.

«Isegi kui pensionieani on vähe aega jäänud, ei ole siiski hilja asuda sääste koguma, kuigi arvestama peab suuremate igakuiste investeeringutega. Samuti soovitame säästa osa lisasissetulekust, näiteks riigilt kolmanda pensionisamba sissemaksete pealt tagasi saadud üksikisiku tulumaksust,» lisas ta.