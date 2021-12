Nõo Lihatööstus läheb Lätit vallutama

Nõo Lihatööstuse Läti ekspordijuht Juris Grīnbergs tõi välja, et Nõod tuntakse Lätis eelkõige kvaliteetlihatoodete tootjana. Olulist rolli mängib ka see, et Nõo asub Riiale geograafiliselt lähedal, 230 kilomeetri kaugusel, mis aitab tagada lihatoodete värskuse ja hea kättesaadavuse. Grīnbergs selgitas, et Lätis on endiselt väga menukad lahtised lihaletid, kus inimesed lasevad endale meelepärase koguse sinki, vorsti, rulaadi ja muud kaasa pakkida. Samas on viimastel aastatel hakanud kasvama ka pakendatud lihatoodete müük, mis on vesi Nõo veskile.