Eestisse kavandatav tuumareaktor saab tuleristsed Kanadast

Ontario provintsi energiaminister Todd Smith avaldas neljapäeval Torontos, et nende energiaettevõte Ontario Power Generation (OPG) on valinud Darlingtoni tuumajaama uueks reaktoriks GE Hitachi väikereaktori BWRX-300, mis peaks valmima 2028. aastal.

Valmides on tegu esimese uue põlvkonna väikese moodulreaktoriga lääneriikides ning rajamise käigus saab hinnata ka selle sobivust Eestis kasutamiseks, teatas Fermi Energia uudis kommenteerides.

«Fermi Energia on enda 2019.-2021. aasta uuringute ja tehnoloogiaga põhjaliku tutvumise põhjal määratlenud BWRX-300 Eestile tõenäoliselt sobiva referentstehnoloogiana. Üks selle valiku põhjuseks on Soome ja Rootsi kogemus keevaveereaktoritega, mis on taganud ohutuse, töökindluse ja ökonoomsuse,» selgitas ettevõte.