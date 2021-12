Joe Biden kritiseeris Kellogg’si juhtkonda

Pikaaegne ametiühingute pooldaja Biden ütles, et teade Kellogg'si plaanist streikivad töötajad asendada on äärmiselt murettekitav ning lubas kollektiivläbirääkimisi jõuliselt kaitsta.

«Kollektiivläbirääkimised on hädavajalik vahend töötajate õiguste kaitsmiseks ja seda ei tohiks piirata tööandjate ähvardused ja hirmutamine,» ütles Biden avalduses.

«Streikivate tööliste alaline asendamine on ränk rünnak ametiühingu ja selle liikmete töö ja elatise vastu,» märkis president.

Ettevõte teatas, et andis palgaleppeni jõudmiseks endast parima.

«Me nõustusime, et see asi tuleb lahendada läbirääkimistelaua taga. Meie eesmärk on olnud ja jääb olema õiglase leppe saavutamine meie inimeste jaoks,» ütles Kellogg'si pressiesindaja Kris Bahner.