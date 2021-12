Finantsinspektsiooni juht: riskivaba tulu pole olemas, küll on olemas tuluvaba risk

Sellises olukorras tuli inspektsiooni juhi sõnul investoril säilitada külm pea, koguda piisavalt usaldusväärset infot ja kaaluda erinevaid raha paigutamise võimalusi. «Risk ja tulu on kaksikvennad, nad on sama mündi ehk investeerimisvõimaluse kaks külge. Riskivaba tulu ei ole olemas, küll aga on olemas tuluvaba risk,» rõhutas Kessler.