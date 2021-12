Sissevaade ⟩ Soome uus tuumareaktor katab ära Eesti tiputarbimise

Uus reaktor suurendab Soome tootmisvõimsust 1600 megavati (MW) võrra, mis moodustab kuni 15 protsenti põhjanaabrite praegusest tarbimisest. Võrdlusena: Eesti ajalooline tiputarbimine on olnud 1587 megavatti; kaablite ülekandevõimsus on meil Soomega 1000 MW.

«Eesmärk on tuumajaam täisvõimsusel tööle panna, kuna selle muutuvkulud on väga väikesed. Ka suhteliselt madalate börsihindadega saab püsikulud ära katta,» ütles energeetikatööstuse ekspert Pekka Salomaa Ilta-Sanomatele.

Siiski ei pruugi uue tuumareaktori elektrivõrku ühendamine tõsta Soome tootmisvõimsusi reaktori koguvõimsuse ulatuses. Seda põhjusel, et uue madalate kuludega tootmisüksuse lisandumine võib tähendada kallimate tootmisvormide sulgemist.

Hinnad tulevad alla

Analüütikud prognoosivad, et elektrihinnad püsivad eeldatavasti väga kõrgel tasemel üle talve, kuid seejärel hakkavad langema. Futuuriturul on 2023. ja 2024. aasta keskmine hinnatase suurusjärgus 40 eurot megavatt-tunni kohta. Seega ei erineks hind oluliselt uue tuumareaktori eelsest ajast: ka 2018. ja 2019. aastal jäid börsil kaubeldava elektri aasta keskmised hinnad nii Soomes kui Eestis 40 euro kanti. Ekspertide hinnangul ei ole tuumareaktori mõju hindadele ka liiga hästi märgatav.

Kuigi 1600 megavatti on suur number ka Soome mõistes, panustavad põhjanaabrid kõige enam siiski tuuleenergiale. Täna on Soome maksimaalne tuuleenergia tootmisvõimsus on 2500 megavatti (Eestil 320 MW). Lähiajal ehitatakse aga kõvasti juurde. «Soomes ehitatakse väga palju tuuleenergiat, ütleb Salomaa. Eeldus on, et iga aasta tuleb rohkem kui tuhat megavatti võimsust juurde, lisab ta.

Põhjus, miks soomlased hoogsalt energeetikat arendavad on lihtne: Soome on täna elektri netoimportija ehk nende tarbimine on suurem kui tootmine. Näiteks kolmapäeva hommikul kell 11 oli Soome elektritarbimine veidi alla 14 000 megavati ja toodang veidi üle 10 100 megavati.