Börsilt eemale jäetud kohvifirma: küsimus oli aruandluses

«Tänaseks oleme parandanud OA Coffee aruandlust ning see on jätkuvalt meie fookuses. Oleme ettevõttesse kaasamas täiendavaid kompetentse, et tagada börsi standardite järgimine. Kinnitan investoritele, et ettevõte on korrektselt hoitud ja juhitud,» ütles Taniel Vaaderpass pressiteates.