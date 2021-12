Google jättis inflatsiooni üle kaevelnud töötajad pika ninaga

USA uudisteportaal CNBC-ga jagatud helifailist järeldub, et Google'i tegevjuht Sundar Pichai pidi nädala alguses töötajatega peetud videokoosolekul vastama ka palgaküsimustele. Ettevõtte personal kurtis Pichaile üha kiiremalt kasvavate hindade üle. Muuhulgas viidati, et mõni teine firma on otsustanud palku inflatsiooni ulatuses juba tõsta.

Google'i asepresident Frank Wagner vastas aga järgmiselt: «Nagu ma olen ka varasematel kohtumistel maininud: kui näeme inflatsiooni kasvu, täheldame ka tööjõukulude või palgamäärade tõusu.» Ehk teisisõnu väljenduvad inflatsiooni tõttu kasvavad tööjõukulud Wagneri teatel juba niigi Google'i personalikuludes.

«Kui te olete tehniline töötaja, kes soovib rääkida oma töökohaga seotud muredest, võite minuga konfidentsiaalselt ühendust võtta,» lubas asepresident siiski enda töötajad ära kuulata.

Kuigi Google lausalist palgatõusu töötajatele ei lubanud, on sellised palgatõusud USAs paljude ettevõtete jaoks üsna tavalised. Neid nimetatakse tavaliselt «elukalliduse korrigeerimiseks». Wagner väitis aga, et selle asemel, et tõsta kõigil natuke palku, on töötajatel võimalik saada kopsakat palgatõusu heade tulemuste eest.