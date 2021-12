FOTOD ⟩ Põlvas avati üle 2,5 miljoni euro maksnud bussijaam

Hoone kogupindala on 2000 ruutmeetrit, seal alustavad tegevust ka Grossi toidupood, pakiautomaadid, apteek ja väikerentnikud. Hoone valmis seitsme kuuga, investeeringu kogumaht on üle 2,5 miljoni euro. Uus bussijaam ehitati valmis täielikult erasektori rahastuse toel.

«Põlva bussijaam on ühistranspordiga linna saabujatele olnud alati kui piirkonna esmane visiitkaart. Endine hoone lammutati kevadel, mille järgselt loodi bussidele ning reisijatele ajutine peatus kõrvalasuvale krundile. Näeme, et uue bussijaama ja soodsa toidupoe ning veel mitmete teenusepakkujate ühes hoones paiknemine võib hakata suurendama ühistranspordi kasutatavust,» ütles Kagu Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Sander Saar.

«Hea meel on tõdeda, et avaliku ruumi kinnisvarainvesteeringud jõuavad järjest kaugematesse kohtadesse ja veel parem on tõdeda, et seda teeb erasektor. Uus bussijaam on kohalikele inimestele oluline ja kindlasti aitab selle valmimine muuta Põlvat Eesti siseturismis atraktiivsemaks,» lisas värske Põlva vallavanem Martti Rõigas.