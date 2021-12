Elisa hoiatab sõnumi teel leviva viiruse eest

Kõnealune viirus on saab seadmesse pääsedes õiguse kogu telefoni üle. See saab lugeda sõnumeid, saata SMS-e, jälgida kõike mida ekraanile kirjutatakse ja edastada SMSe järgmistele telefonikontaktidele, et viirus edasi leviks. «Kokkuvõttes tähendab see, et nakatunud telefoni kasutaja kaotab kogu privaatsuse ning saab kuu lõpus suure arve saadetud sõnumite eest,» lisab Ploomann.