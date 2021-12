Circle K alandas maailmaturu hinnalanguse järel mootorikütuste hindu

«Kuigi maailmaturul on naftatoodete hindade liikumine väga heitlik, võimaldas praegune sisseostutase kõrgeid bensiinihindu veidi kärpida,» ütles Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi pressiteates, kinnitades seejuures, et maailmaturu hinnalanguse puhul on Circle K alati valmis jaehindu alandama.