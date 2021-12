Midagi samalaadset on juhtunud elektri hinnaga. Kõik asjaomased ju teadsid, et vabaturul võib elektrienergia maksumus põhimõtteliselt kerkida lõpmatult kõrgeks – ega ilmaasjata pole Nord Pooli börsil suurema jama vältimiseks kehtestatud megavatt-tunni hinnale 3000 euro piir. Mõni asjaomane on sellest koguni kirjutanud või intervjuudes sellele osutanud. Tarbija võis selle ehk isegi kuskilt välja lugeda, kuid küllap lükkas enamik valusa teadmise ajus kuhugi kaugele tolmusele riiulile.

Esimene küsimus, mis tekib paljudel inimestel, kes on praegusesse elektrihinna kujunemisse natukenegi süvenenud, kõlab umbes nii: mis jabur asjakorraldus see on, et hinna paneb paika kõige kallim pakkuja? Kes ometi sellise lolluse välja mõtles?