Pindi: kinnisvaraostjad on hakanud tehingutest loobuma

Pindi Kinnisvara maakler Anton Novikov ütles pressiteates, et ehkki üleüldine hoiuste jääk on kõrge ja pangad annavad laenu hea meelega, siis hakkavad aastaga üle kümne protsendi tõusnud korterihinnad inimestele üle jõu käima.

«Pakkumisi on turul väga vähe, samas ülehinnatud korterid võivad uut omanikku oodata paar kuud. Kusjuures markantne on asjaolu, et näiteks sada tuhat eurot maksva korteri puhul tuhande-kahe võrra hinna langetamine toob kohe ostjate hordid kohale,» rääkis ta.