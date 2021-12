Arendaja: mereala planeeringus on visuaalsed mõjud hindamata

Võimalike visuaalsete mõjude leevendamiseks kasutatakse Sunly Windi sõnul küll nii-öelda sotsiaalset puhvrit, milleks on 6 meremiili rannajoonest, kuid pole hinnatud, kas see on piisav ja kas sellisest leevendusmeetmest üksi piisab.

Eesti mereala planeeringu järgi on avameretuuleparkide rajamiseks kõige perspektiivikamad alad Saaremaa ümbruses, ometigi pole kohalik kogukond Sunly sõnul mereala planeeringu käigus näinud visualisatsioone, kuidas meretuulikud neile paistma hakkavad. Ettevõte teeb pöördumises ettepaneku kaasata kogukondadelt saadud tagasiside mereala planeeringu keskkonnamõju hindamise materjalide hulka ning seda tutvustada ja arvestada.

Elektrituulikute kui suurte visuaalsete infraobjektide planeerimisel ei saa ettevõtte hinnangul lükata mõjude hindamist järgmisesse etappi juhul, kui mõjusid on võimalik juba praegu hinnata. Sunly viitab oma pöördumises Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringuga seotud riigikohtu otsusele, mis sätestas, et mõjusid tuleb hinnata enne planeeringu strateegilist otsust, mitte pärast. Samuti ei pea tuuleparkide arendaja sõnul paika planeeringus esitatud väide, et visualiseeringuid pole võimalik praeguses faasis teha.

Sunly lükkab vastukirjas ümber rahandusministeeriumi väite, et mereala planeeringu koostamise ajal ei ole teada tuulikute paigutus ega täpsed parameetrid. Ettevõtte sõnul saab tuulikute paigutust ja parameetrid uurida ja modelleerida. Selleks on nende sõnul võimalik analüüsida olemasolevaid ja planeeritavaid tuuleparke, seadmetootjate tooteid ja tootearendusi ning rakendusuuringuid perspektiivsete meretuuleparkide tehnoloogiate kohta.

Mereala planeeringu algatanud valitsuse korralduses on Sunly väitel kirjas, et planeeringuga määratakse kindlaks, kus ja mis tingimustel mingeid tegevusi ellu viiakse. Ka mereala planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuses on kirjas, et taastuvatest ressurssidest merealal energia tootmise ruumiliste põhimõtete määratlemiseks tuleb määrata ka tuuleparkide arendamiseks sobivad alad. Kahjuks meretuuleparkide puhul seda ülesannet ettevõtte sõnul täidetud pole ning ulatuslikud meretuuleenergia alad on vaid näilised.

Kuna Sunly teatel pole nende korduva ettepanekuga hinnata mereala planeeringus korrektselt meretuuleparkide visuaalseid mõjusid pole arvestatud ja arvestamata jätmist ka piisavalt põhjendatud, esitab ettevõte planeeringu korraldajale vastuväite ning ettepaneku planeeringut sellisena mitte kehtestada, vaid teostada korrektsed visualiseeringud, mille aluseks on eelnev maastiku hindamine.