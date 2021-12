Linn lubab T1 ja kavandatava büroohoone vahele rajada ühendusgalerii

Amet on esitatud ettepanekud üle vaadanud ning on seisukohal, et detailplaneeringu lahendust on ühendusgalerii ehitusõiguse lisamisega võimalik täiendada. Detailplaneeringu lahenduses nähakse ette võimalus kavandada galerii, mis paikneb ligikaudu 14 meetri kõrgusel maapinnast ning on umbes 5 meetri kõrgune, märkis amet vastuskirjas Tederile.