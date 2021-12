Mertsina: keskpangad on inflatsiooni kiirust alahinnanud

Niisiis ei reageeri keskpangad Mertsina sõnul lühiajalisele inflatsiooni kiirenemisele. «EKP on oma inflatsioonieesmärki, täpsemalt selle sõnastust, mitu korda muutnud. Kui esmalt, euroala moodustamisel, seati sihiks «inflatsioon alla 2 protsendi» ja 2003. aastal täiendati seda «inflatsioon alla, kuid 2 protsendi lähedal keskpikal perioodil», siis alates sellest aastast on inflatsiooni eesmärgiks «2 protsenti keskpikal perioodil».

See tähendab Mertsina sõnul, et EKP ei reageeri jõulisemalt hindade lühiajalisele kiirenemisele – näiteks siis, kui nähakse, et inflatsioon taandub järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks alla 2 protsendi. Järgmisel nädalal tuleb EKP välja uue majanduse ja hindade väljavaatega. Samuti toimub siis EKP nõukogu koosolek.

«EKP edasine rahapoliitiline tegevus sõltub paljuski sellest, kui palju nad järgmise aasta inflatsiooniprognoosi muudavad. EKP võib küll kavandada järgmise aasta märtsiks pandeemia majandusmõjude leevendamise erakorralise varaostude lõpetamise, kuid tavapäraste igakuiste varaostudega tõenäoliselt jätkatakse,» lausus ta.

USA Föderaalreserv (Fed) on Mertsina sõnul juba varaoste vähendamas ning need peaksid olema lõpetatud hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks. USA-s on hinnakasvu surved tugevamad kui euroalal ning need võivad kesta varem oodatust kauem.

«Nii teataski Fed-i juht Jerome Powell novembri lõpus, et keskpank arutab oma detsembri kohtumisel varaostude vähendamise kiirendamist, mis omakorda tähendab, et keskpank võib hakata intressimäärasid tõstma oodatust varem. Nimelt hakatakse intressimäärasid tõstma alles pärast seda, kui varaostud on lõpetatud. Ka EKP on lubanud mitte tõsta intressimäärasid enne, kui varaostud läbi on,» ütles Mertsina.

«Nii Fed kui EKP saavad oma rahapoliitiliste muudatuste juures – olgu see varaostuprogrammi lõpetamine või intressimäärade tõstmine – tegutseda väga ettevaatlikult, eelteavitades turuosalisi oma kavatsustest varakult ette. Suuremad keskpangad ei saa endale lubada turgude üllatamist, kuna see võib põhjustada ebakindlust, aktsiaturgude volatiilsust ja ka selle korrektsiooni,» lisas ta.

Samuti tuleks Mertsina hinnangul veel arvestada, et keskpankade varaostuprogrammide vähendamine ja intressimäärade tõstmine hakkab reaalmajandusele märgatavat mõju avaldama pika viiteajaga. Selline eelteavitamise vajadus ja rahapoliitika ülekandemehhanismi pikk viiteaeg on ka ühtedeks põhjusteks, miks keskpangad inflatsiooni eeldatavale lühiajalisele tõusule ei reageeri.

«Kiire inflatsiooni foonil võib mõjutada keskpankade rahapoliitilisi otsuseid viiruse uus omikroni tüvi, mille mõju kohta majandusele ei ole veel piisavalt infot. Ühest küljest võib olla oht, et kui omikron häirib tarneahelates osalevate ettevõtete tööd või suletakse isegi osa majandusest, suurenevad tarneprobleemid veelgi, mis hoiab kiiret inflatsiooni üleval kauem,» märkis Mertsina.

Samas tuleks ökonomisti sõnul arvestada, et paljudes tarneahelates osalevates võtmetähtsusega riikides on vaktsineeritud inimeste osakaal juba üsna kõrge, mis vähendab tööseisakute ohtu. Näiteks Hiinas, Lõuna Koreas, Malaisias ja Taiwanil on vaktsineeritud inimeste osakaal suurem, kui Euroopas keskmiselt, rääkimata Eestist. Vietnamis on see Euroopaga umbes samal tasemel.