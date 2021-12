Õues kisub libedaks, jääkingadega on aga kitsas käes

Jääkingade leidmiseks tegin suure tiiru Tallinnas Rocca al Mare keskuses ning tuleb välja, et neid leidus ainult ühes kaupluses. Varem on neid müünud Matkasport ja Jahipaun. Ka need poed on jääkingade portsud ära tellinud, kuid kohale pole need veel jõudnud. Hetkel tiirlevad need müüjate sõnul mööda laia ilma ja ilmselt jõuavad kohale järgmisel nädalal. Üheski kingapoest ei õnnestunud neid samuti leida.