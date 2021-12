Vitsur: olukord maailmamajanduses on oodatust keerulisem

Selles, et toorme hindadega tugevalt seotud kaubagruppides ulatus jooksevhindades mõõdetud ekspordi ja impordi kasv ka 99 protsendini polnud analüütiku sõnul midagi üllatavat. «Nii näiteks on toornafta, mille hind kõikus möödunud sügisel kuskil 40 dollari juures nüüd ligikaudu kaks korda kallim ning ka muu toormega kaubeldi mullu kümneid protsente madalate hindade juures,» selgitas ta.

Muudes kaubagruppides on Vitsuri sõnul nii ekspordil kui ka sisseveol kasvunumbrid palju tagasihoidlikumad kuid seejuures ikkagi erinevad.

Analüütiku sõnul paistab, et põllumeeste kõrval on sellel sügisel olnud kõige raskem seadmete tootjatel. «Mis aga puutub meie tekstiilisektori nukrasse seisu, siis selles sektoris on meil võimalik kauem edasi tegutseda üksnes suure lisandväärtusega tooteid tehes,» nentis Vitsur.