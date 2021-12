Mobiil-ID uuendaja riigihange kukkus läbi

Hankekomisjoni juhi, RIA peadirektori asetäitja Margus Armi sõnul ei olnud vaatamata eelnevatele läbirääkimistele võimalik pakkumuse teinud Belgia ettevõttega lepingut sõlmida mitmel põhjusel – see ei vastanud ootustele ning ületas ettenähtud eelarvet. Samuti tuli esitatud pakkumise põhjal esile, et hanke eesmärgid jäid hankes osalejatele ebaselgeks.

PPA identiteedi ja staatuse büroo juhataja Margit Ratnik sõnas, et kuigi tuleval suvel, 30. juunil lõppeb leping mobiil-ID senise teenusepakkujaga SK ID Solution AS (SK), ei muutu kasutajate vaates esialgu midagi.

SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin selgitas BNSile, et mobiil-ID hanketingimused olid tervikuna sellised, et hankes osalemine ei tundunud ettevõttele äriliselt kuidagi otstarbekas.

SK ID Solutions pakub ka konkureerivat autentimislahendust Smart-ID. Viimane on ka võrdsustatud võrdustatud omakäelise allkirjaga ning sellel on rahvusvahelne sertifikaat. Smart-IDga ei saa aga allkirjastada kõiki lepinguid. Näiteks ei saa sellega Äriregistris esitada majandusaasta aruannet, e-hääletamisel osaleda, siseneda e-raamatukokku ehk ELLU-sse.

SK ID Solutionsi osanikud on võrdselt 25 protsendiga Swedbank AS ja SEB Pank AS ning 50-protsendise osalusega Telia Eesti AS.