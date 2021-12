Vene turistide suured uusaastapeod ja lisarongid jäävad Eestis ära

«Sel aastal on tõesti ootused pigem madalad ja kogu see aasta on olnud väga keeruline. Me küll näeme mõningat taastumist, et ka Venemaalt tuleb rohkem inimesi võrreldes kevadega ja võrreldes eelmise aastaga, aga see taastumine on tõesti nii väike, et seda ei saa mingil juhul pidada arvestatavaks, et nüüd Vene turist on tagasi ja me saame neile keskenduda ja teha üritusi,» ütles ERR-ile Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla