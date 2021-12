Juristid: käibemaksuseaduse muudatus võimaldab vähendada maksukohustust

Uue aasta algusest on maksukohustuslastel aga käibemaksuseadusest tulenevalt õigus maksukohustust vähendada selliste võlgade osas, mille laekumine on ebatõenäoline ehk kui tegemist on lootusetu võlgnevusega.

Jurist Liina Luhti sõnul on maksukohustuse vähendamise tingimuste loetelu koostamisel aluseks võetud teiste riikide praktika ning lähtutud sellest, et tingimused poleks ettevõtjat liigselt koormavad ja teisest küljest ei soodustaks maksustatava väärtuse vähendamise võimaluse kuritarvitamist.

Lisaks tuleneb seadusemuudatusest, et maksejõuetuse tõttu osaliselt või täielikult tasumata jätnud käibemaksukohustuslasest ostja või teenusesaaja peab arvestama, et kui ta on arvanud osaliselt või täielikult tasumata arves sisalduva käibemaksu sisendkäibemaksuna maha ja on saanud müüjalt teavituse nõude raamatupidamises mahakandmise kohta, on ta kohustatud selle nõudega seotud käibemaksu summa võrra suurendama oma maksukohustust teavituse saamise maksustamisperioodil.