Leedu valmistub Hiina juhitud ettevõtete boikotiks

Hiina nõrgestas eelmisel kuul oma diplomaatilisi sidemeid Leeduga pärast Taiwani esinduse avamist Vilniuses. Taiwanil on küll Euroopas ja Ameerika Ühendriikides teisigi esindusi, kuid need kasutavad Taipei linna nime, vältides viiteid saarele endale, kirjutab Reuters.

Hiina peab isevalitsetud ja demokraatlikult juhitud Taiwani oma territooriumiks ja on suurendanud survet riikidele, et nad vähendaksid oma suhteid saarega või katkestaksid need. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin ütles neljapäeval, et Hiina järgib rahvusvahelisi kaubanduseeskirju ja kritiseeris taas Leedut nende seisukoha eest Taiwani suhtes.

«See on tekitanud vale mulje, et Taiwan on Hiinast eraldiseisev, mis on tõsiselt kahjustanud Hiina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning tekitanud rahvusvahelises kogukonnas ennekuulmatu pretsedendi,» ütles ta.

Rahvusvaheliste ettevõtete survestamine

Kuigi Leedu kaubavahetus Hiinaga on tagasihoidlik, on nende ekspordipõhine majandus koduks sadadele ettevõtetele, kes valmistavad selliseid tooteid nagu mööbel, laserid, toiduained ja rõivad rahvusvahelistele ettevõtetele, mis müüvad oma tooteid Hiinasse.

«Hiina on saatnud rahvusvahelistele ettevõtetele sõnumeid, et kui nad kasutavad Leedust pärit osi ja tarneid, ei lubata neil enam Hiina turule kaupu müüa või sealt tooteid tarnida,» ütles Leedu välisasjade asekantsler Mantas Adomenas Reutersile.

Adomenase sõnul vähendavad Hiina ametivõimud ka eksporti Leetu, muu hulgas lõpetades ekspordikrediidi tagatised Leedu impordile Hiinast. «Oleme näinud, et mõned ettevõtted on tühistanud lepingud Leedu tarnijatega,» ütles ta. «See on mõjutanud toidukaupu, lasereid, tooraineid, ravimeid, mööblit, riideid.»

Reaalsuseks muutunud ähvardused

Leedu Tööstusettevõtjate Konföderatsioon, mis esindab tuhandeid Leedu ettevõtteid, kinnitas, et Hiina on võtnud sihikule mõned rahvusvahelised ettevõtted, kes ostavad kaupu Leedu tarnijatelt.

«See nädal oli esimene kord, kui nägime Hiina otsest survet tarnijale, et nad loobuksid Leedu päritolu kaupadest,» ütles konföderatsiooni president Vidmantas Janulevicius Reutersile. «Varem olime näinud üksnes ähvardusi, et see võib juhtuda, nüüd on need saanud reaalsuseks.»

«Meie jaoks on kõige valusam see, et tegemist on Euroopa ettevõttega,» ütles Janulevicius, viidates rahvusvahelisele ettevõttele. «Paljud Leedu ettevõtted on selliste ettevõtete tarnijad.»