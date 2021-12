Rimi koondab kogu tegevuse Gate Tallinnasse

«Projekt võimaldab tuua logistika operatsioonid Eestis ühe katuse alla, arendada kaasaegse keskköögi ning ehitada välja moderne kontor, mis toetab tänapäevaseid ja uudseid tööviise. Kõik see loob eeldused Rimi edasiseks arenguks ja kasvuks Eestis ning aitab teenindada kaupluseid parimal moel,» tutvustas plaane Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.

Hanke võitjaks valiti Lumi Capital. Tänaseks on planeerimisega juba alustatud, aktiivne projekteerimine algab 2022. aasta alguses. Ehitamisega on plaanis alustada järgmise aasta viimases kvartalis. Kolimine toimub 2024. aasta alguses ja kõik operatsioonid on üle viidud uude asukohta sama aasta suve lõpuks.