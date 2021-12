Uus omanik teeb T1-st mitmeotstarbelise keskuse

«Lintgeni eesmärgiks on anda keskusele uus hingamine,» ütles kaubanduskinnisvara ekspert ja Lintgeni nõustaja Jaan Lott. «Kui Lintgen investeeris T1, siis toetas ta sellega kontseptsiooni, mis seisneb suurepärases, ajaga veelgi paranevas asukohas, kui pidada silmas rajatavat Rail Balticu terminali. Hoonel on suur potentsiaal, kui seda õigesti juhtida professionaalse tiimi poolt, mille Lintgen omalt poolt välja pakub.»

«Neljas korrus ei vaja olulisi kontseptuaalseid muudatusi, T1 meelelahutus on selgelt eristuv ja hästi toimiv pakett koos kogu Euroopas ainulaadse «Skywheel of Tallinn» vaaterattaga , kõik see saab ülejäänud maja käivitumisel ainult hoogu juurde,» ütles Lott.