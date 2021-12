Elering börsiosaluse müügist: tegu polnud märkimisväärse summaga

Eesti Energia kunagine juht Sandor Liive rääkis ETV saates «Esimene stuudio», et tema andmetel on Elering müünud ära enda osaluse elektribörsil Nord Pool. Elering kinnitas Postimehele, et info on õige.

«Selle aasta alguses müüs Elering enda osaluse Statnettile (Norra võrguoperaator - toim). Müügi üheks põhjuseks oli asjaolu, et aeg on edasi läinud ning turu arendamist puudutavatesse protsessidesse saame anda sisendi ka ilma börsil osalust omamata,» vastas Eleringi pressiesindaja Ain Köster.

Kuna praegu võib samas riigis ja samas hinnapiirkonnas tegutseda mitu elektribörsi, ei ole Eleringi teatel põhjust siduda end konkreetselt Nord Pooliga. «Osaluse müügi teine põhjus ongi see, et Elering peab oluliseks neutraalsust ja ei soovi seepärast olla ühe börsioperaatori aktsionär.»

Eesti põhivõrgu operaator kinnitas, et osaluse müük ei halvenda nende ligipääsu turuandmetele. «Ligipääs erinevatele turu toimimisega seotud andmetele on aastate jooksul paranenud. Paljud andmed on muutunud täiesti vabalt kättesaadavaks. Lisaks on süsteemihalduritel tekkinud võimalus kasutada erinevaid andmeid, mida turuosalised ei näe. Näiteks on süsteemihaldurite käsutuses andmed, mis võimaldavad simuleerida turu toimimist. Selleks ei pea enam olema börsi omanike hulgas,» vastas Köster.