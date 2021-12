Türklane ei saanud seljakotile õmmeldud pealuu pärast Pärnus autot rentida

Osaühing Privalon on Pärnus tegutsenud üle 20 aasta ja ettevõtet veavad Mart Tomson ja Rainer Laaneväli.

Kuna autot rendiks ei saadud, tekkis küsimus, kas tegemist on rassismiga. «See ei vasta tõele, me rendime välismaalastele küll. Aga see inimene kandis maski ja ta seljakotil oli ISISe embleem. Ma küsisin, mida see embleem tähendab?» selgitas Privaloni klienditeenindaja Postimehele. «Seal oli pealuu ja ristatud kõverad mõõgad,» kirjeldas ta.

Türklase seljakotil on tõesti pealuu ja kaks mõõka. Taolisi märke võib aga leida ka lasteaialaste riietelt ja mänguasjadelt. Maski kandmine on paraku aga kohustuslik.

Paksu pahandust toonud seljakott FOTO: Erakogu

«Ma pean olema veendunud, et kui ma kellelegi auto rendin, siis ei tehta sellega midagi halba. See oli ainuke põhjus, miks ma ei saanud tehingusse minna. Ma pean aru saama, kellele ma rendin ja mis on selle eesmärk ja kas mul on võimalik auto samas seisus ka tagasi saada,» jäi autorentija endale kindlaks.

Heili sõnul oli tegemist siiski selge rassismiga. «Kui ta nägi minu kaaslast, siis ta jõllitas teda. Sõber pani koti korraks laua peale ja hakkas sealt oma dokumente välja võtma. Tal on Eestis pikaajaline elamisluba ja ta töötab siin. Ta ei ole lihtsalt läbisõidul.»

Olukorda oleks võinud mõista, kui äraütlemise põhjus oleks olnud näiteks kindlustus või puudulikud dokumendid, lisab Heili. Kuid peale piraadimärgi polnud rendifirmal klientidele mingeid etteheiteid.

«See oli minu jaoks väga ebameeldiv kogemus. Olen aastaid Pärnus puhanud ja see on esimene väga ebameeldiv kogemus seal. Olen suur Pärnu fänn,» on Heili nördinud.