Uus-Meremaa loobub tasapisi tubakamüügist

See tähendaks, et tänased teismelised ei jõua iial sigarettide seadusliku ostmise ikka.

Praegu on Uus-Meremaal alla 18-aastastele tubakatoodete müük keelatud, kuid tervishoiuministri abi Ayesha Verralli sõnul on kavas hakata alates 2027. aastast seda vanust igal aastal aasta võrra tõstma.

«Me tahame kindlustada, et inimesed ei hakka mitte kunagi suitsetama, et nemad ja tulevased põlvkonnad ei saaks mitte kunagi seaduslikult tubakat hankida, sest suitsetamise alustamiseks ohutut iga ei ole olemas, see on tõde,» ütles ta.