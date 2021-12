Kümme Eesti ettevõtet on Baltikumi 50 suurima hulgas

Coface Baltikumi juht Mindaugas Sventickas räägib, et analüüsides ettevõtteid töötajate arvu järgi, on selge, et Leedu ettevõtted on suurimad töökohtade loojad. Näiteks Vilniaus prekyba, mis on tänavuses edetabelis juhtpositsioonil, andis mullu tööd 45 965 töötajale, Eestis on NG Investeeringud töötajate arvult suurim ettevõte, seal on töötajaid 5209 ja Lätis Maxima Latvijas 7710 töötajat.