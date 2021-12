Liir on tänavu dollari suhtes kaotanud enam kui 40 protsenti oma väärtusest. Türgi liiri krahhi põhjus on president Recep Tayyip Erdoğani ebatavaline majanduspoliitika, mille eesmärk on hoida intressimäärad madalal, et Türgi majanduskasvu ja ekspordipotentsiaali hoogustada. Majandusteadlaste hinnangul saab inflatsiooni ohjata intressimäärasid tõstes, kuid Erdoğan näeb intressimäärasid «kurja juurena, mis teeb rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks».