Lennufirmade sõnul reageerisid riigid seoses omikroni variandiga üle

Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) peadirektor Willie Walsh ennustas, et uuest koronaviiruse variandist tulenevad läbimõtlemata piiripiirangud leevenduvad peagi, kuid on liiga vara veel öelda, kas puhkusereisid on lähitulevikus häiritud või mitte, vahendab Reuters.

"Me ei saa uue variandi ilmnemisel kõike sulgeda," ütles Walsh pressikonverentsil, lisades, et kiirustades seatud reisikeelud on karistanud selliseid riike nagu Lõuna-Aafrika Vabariik leiust teatamise eest.

Ta ennustas siiski, et uusim tervishoiualane eriolukord on lühiajaline ja et see ei mõjuta IATA prognoose, mis ennustavad, et lennuliiklus jõuab tagasi kriisieelsele tasemele 2024. aastast.