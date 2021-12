Biden hoiatas Putinit pretsedenditute sanktsioonide eest

«Me tõenäoliselt peaksime oma kohalolu NATO riikides tugevdama, et rahustada eelkõige idatiival olijaid. Lisaks ütlesin ma selgelt, et me osutaksime kaitsevõimekust ukrainlastele,» ütles Biden.

Ta lisas, et USA vägede saatmine Ukrainasse kaitseks Venemaa eest arutusel ei ole, kuna Ukraina ei kuulu NATO-sse. «Võimalus, et Ühendriigid kasutavad ühepoolselt jõudu, et seista vastu Ukrainasse tungivale Venemaale, ei ole hetkel kõne all,» ütles Biden. «Meil on moraalne ja õiguslik kohus kaitsta oma NATO liitlasi artikkel viie alusel. See on püha kohus. See kohus ei laiene Ukrainale.»