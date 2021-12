Pealinna ilutulestik läheb linnale maksma 15 000 eurot

«Kogu meie etendus on kõrgustesse sirutuv, imeline, üllatav, emotsionaalne ja vahelduv. Kogu koreograafia on loodud selleks ööks. See on eriline emotsioon! Me ei lase lihtsalt rakette vaid loome etenduse, kus üks osa täiendab teist ja vaadates tekib tunne, justkui see ei lõppekski kunagi. Kogu show on intensiivne ja elav, kasvades ja muutudes. /---/ lõppakord on nii nagu ikka meie etenduste puhul unustamatu,» kirjeldas korraldaja.