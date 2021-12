Jaani: aasta algusest tõusevad siseturvalisuse valdkonnas palgad

Siseminister Kristian Jaani märkis, et siseturvalisuse valdkonnas töötavad inimesed peavad olema väärtustatud. «Ühiskonna ootus siseturvalisuse teenustele kasvab pidevalt. Selleks, et politseinikud ja päästjad tagaksid meie turvalisust ka tulevikus tänasel kõrgel tasemel, tuleb nende eluohtlikku tööd väärikalt tasustada, mistõttu suunatakse valdkonna palkade tõusuks 11,7 miljonit eurot,» ütles Jaani.

Siseminister nentis, et riigieelarve näol on tegemist keeruka mehhanismiga, kus ühelt poolt eraldatakse lisaraha palgafondi kasvuks, mis on äärmiselt positiivne arvestades, et eelneval aastal selleks raha juurde ei tulnud, kuid teisalt tuleb tegevuskulusid kokku tõmmata ja see on suur väljakutse.