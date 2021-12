EL on valmis Hiina-Leedu tülis Pekingile vastu hakkama

Hiina ja Leedu vahel puhkes riid, kuna Taiwanil lubati Vilniuses avada esindus oma nime all.

Peking on vastu Taiwani nime ametlikule kasutamisele, kartes, et see suurendab isevalitseva saare legitiimsust rahvusvahelisel tasandil. Hiina peab saareriiki enda provintsiks.