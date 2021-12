Endine EASi juhatuse liige tegi oma lemmikloomabrändi

Roop tõdes, et kahtlevaid pilke oli omajagu, sest trajektoor – tippjuhist väikeettevõtjaks – pole lihtsalt niivõrd levinud.

«Olin aastaid töötanud korporatiivmaailmas, nii pangas kui ka EASi juhtkonnas, aga samal ajal olin ka suur loomainimene. Ühel hetkel tundus mulle, et ma ei leia oma lemmikutele kaubandusest enam sellise kvaliteediga tooteid nagu tahaksin. Mul oli kogemus ja arusaam, millised need tooted võiksid olla ja otsustasin oma visiooni ellu viia,» meenutas Roop, kes tunnistas, et teda motiveeris kõige enam just eneseteostus. Oma brändi loomine, areng ja tunne, et see aitab kellegi elu päriselt paremaks muuta. «Õnnelikke inimesi, kes realiseerivad ennast päriselt ja täidavad oma unistusi tuleb õnneks aina juurde. Eriti levinud on see just nooremate põlvkondade seas,» tõdes Roop, kes pani oma ettevõttele koos äripartneriga alguse kuus aastat tagasi.

Tänaseks pakub ta tööd kümnele inimesele ja on suunanud oma põhiäri äriklientidele välismaalt. Ühtekokku müüakse oma toodangut 20s riigis.

Kui oleks teadnud, poleks sammu teinud

«Kui keegi küsiks, kas ma teinuks sama, kui ma oleksin teadnud, mis mind ees ootab, siis tõenäoliselt poleks ma seda teinud,» muigas Roop, kes ütleb ausalt, et ettevõtjaelu pole lihtne põli olnud: «Eriti viimasel aastal, kus kõik muutus nii ebamääraseks. Oma ettevõtte tegemisel peab olema rõõmu rohkem kui palgatööd tehes. Muidu pole mõtet. Oma asja tegemises peab midagi veel olema, mis silmad särama paneb.»

Näiteks Roobil endal paneb silmad särama see, et tänu Nufnufi omatoodangule ja müügis olevatele brändidele on paljudel loomadel elu oluliselt parem. Nufnuf müüb üksnes kvaliteetset toitu, maiuseid ja laia valikut lemmikutele mõeldud tarbeid, mis enne müüki panekut põhjalikult päris loomade peal ära testitakse, et kvaliteedis kindel olla.

«Sügisel toome turule Nufnufi enda fermeenteeritud omadustega nn. superkuivtoidu koertele ja kassidele, kus iga lemmikuomanik saab ise lisada postbiootilist toidulisandit, mis testimiseks toiduga täitsa tasuta kaasa tuleb. Postbiootikum ongi segu headest pärmibakteritest, mis õrnalt kuni 82 kraadini küpsetatud kuivtoidule lisades selle «hapendab» – sest meeldib ju meile endalegi kimchi, misosupp, jogurt jne – täpselt sellise tunde tekitab ka Nufnufi fermenteeritud kuivtoit lemmikutele. Toiduga tuleb kaasa põhjalik annustamise juhend,» loetles Roop.

Huvitav on ka see, et kui paljudele äridele vajutas koroona valusa pitseri, siis lemmikloomaärile mõjus see sootuks vastupidiselt.

Kriis toetas

«Meie valdkond on eriline, ta on kriiside suhtes kuulikindlam. Laste ja lemmikloomade tooted – neile majandustsüklid väga valusalt ei mõju. Eelmisel aastal võeti just rohkem loomi. Inimesed mõistsid, et lemmikloom on positiivse energia pall,» selgitas Roop, kelle ärile aitas pandeemia ajal kaasa ka Wolt. «Kuigi paljudele võib esialgu tunduda imelik osta lemmikloomatarbeid äpi vahendusel, siis meie nägime kohe, et see on üks hea lisavõimalus. Müük on kenasti käima läinud, aga kindlasti on veel arenguruumi – selline tootegrupp on rakenduse jaoks uus ja vajab harjumust. Aga kindlasti see harjumus tekib, sest see on väga mugav võimalus, mis aitab aega kokku hoida.»

Kõige enam heameelt on Roobile valmistanud see, et juurde tuleb üha enam teadlikke loomaomanikke. Üha enam suhtutakse oma lemmikusse kui täisväärtuslikku pereliikmesse. Samas tõdes ta, et lemmikloomatoidu kirjaoskuse osas arenguruumi veel tarbijal on, kuid siingi on arengud positiivses suunas – lemmikuomanikud kannavad inimeste seas populaarsust võitva tervisliku toitumise põhimõtted üle oma lemmikule – toor- või madaltöödeldud kuivtoit, geneetiliselt muundatud koostisosade vaba toit (mais, soja), vähem ülemäära rafineeritud koostisosi nagu teraviljajahud (täisteravili on kasulik ka lemmikutele), ühe loomse valgu põhine ehk monoproteiintoit mis tekitab vähem allergiaid, jne jne