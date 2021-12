TTJA kutsub tarbijaid üles tähelepanelikkusele tutvumisportaalidega liitumisel

Ametile laekunud tarbijakaebused viitavad sellele, et tarbijatel on raskusi liitumislepingu lõpetamisega.

Nimetatud tutvumisportaalides pakutakse tarbijatele tasuta liitumist, kuid see ei võimalda kasutada enamikku portaali pakutavaid teenuseid. Näiteks kuvatakse tarbijale teiste kasutajate profiile, kuid ei võimaldata kasutajatel omavahel suhelda, sest vestlused ehk chat'i funktsioonid pole kättesaadavad või saab ühendust võtta vaid piiratud ulatuses.

«Tarbijate pöördumistest nähtub, et sageli vormistavad tasuta teenuses pettunud kasutajad tasulise liitumise,» selgitab Kristina Tammaru, TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja.

Tasulise liitumise vormistamisel tuleb teenuse eest täies ulatuses ette maksta ning vastav summa debiteeritakse tarbija maksekontolt. «Ühekordse maksega arvestanud tarbijad avastavad hiljem, et raha hakatakse maha arvama igakuiselt,» lisab Tammaru. Sooviavaldustele leping lõpetada kaupleja sageli ei reageeri ning tasumata maksete korral hakkab tarbijatele nõudeid esitama inkassofirma, lisades nõudele ka märkimisväärse teenustasu.

Lisaks lepingu lõpetamise võimatusele nähtub ametile laekunud tarbijate kaebustest, et tutvumisportaalid võivad sisalda n-ö võltskontosid ning samade isikute pildid on kasutusel ka teistes portaalides. Seega tuleks tarbijatel veenduda, et reaalse inimesega tutvumise eesmärgil ei liitutaks portaalidega, mis kasutavad vaid virtuaalseid online-profiile, mille taga ei eksisteeri päris inimest.