Aab: Eesti Energia ei pruugi väga suurt lisakasumit teenida

Peaministri ülesannetes Aab selgitas riigikogu infotunnis, et Eesti Energial on tütarettevõtte Elektrilevi, kus võrgukaod tuleb kinni maksta kõrgema hinnaga, elektrihinnaga.

«See on niisugune kummaline valem, mis tekitab kahjumit. Nii et ühelt poolt tootmine annab tõesti kasumit, aga teiselt poolt kõrge energiahind võrgukadudes tekitab kahjumit,» lausus Aab.

Samas lisas ta, et on väga raske on ennustada, mis Eesti Energia kasum olema saab.