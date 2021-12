Eesti kaalub väikeste moodulreaktorite rajamist tuumaenergia tootmiseks

Sellise tuumaelektrijaama rajamine on pikaajaline protsess, mis võtab ligi 15 aastat aega.

«Enne otsuse tegemist on vaja analüüsida kõiki aspekte, mis tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasneksid, sealhulgas ka seda, kas riigis oleks üldse tuumajaama ehitamiseks ja kasutatud tuumajäätmete lõppladustamiseks potentsiaalselt sobivaid kohti,» ütles Münt.

Kasutatud tuumakütuse ehk nn tuumajäätmete osaline taaskasutamine on võimalik ning nende ringlussevõtu võimaluste suurendamiseks tehakse pidevat teadus- ja arendustööd. Mitmed riigid ei käsitle kasutatud tuumakütust enam jäätme, vaid potentsiaalse ressursina uue kütuse tootmiseks.

«Sellest hoolimata ei saa tuumaprogramm põhineda eeldusel, et tuumajäätmeid üldse ei teki,» ütles Münt. «Riik peab otsuse vastuvõtmisel olema valmis ka jäätmete pikaajaliseks ladustamiseks ning veenduma, et lõppladustuspaiga rajamine on võimalik, kui selleks peaks vajadus tekkima.»