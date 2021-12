Wolti hinnapoliitika sattus Soomes uurimise alla

MaRa palub Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseametil välja selgitada, kas Wolti hinnakujunduspolitiika ikka on konkurentsiseadusega kooskõlas. MaRa leiab, et Wolt on turgu valitsevas seisundis ega tohiks ühepoolselt restoranidele hinnatingimusi dikteerida, kirjutab Ilta Sanomat.

«Restoranidel on Woltiga tehtavatel lepingutel ees range hinnapiir, mis on tavaliselt 30 protsenti toidu hinnast. See tähendab, et Wolti kaudu transporditavad portsjonid ei ole restoranile tulusad,» ütles MaRa asepresident Veli-Matti Aittoniemi pressiteates.