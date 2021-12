Elering avariijaamadega turule ei sekku

«Sellised avariireservjaamad nagu meil on Kiisa lähistel, on tõesti mõeldud selleks, et asendada tavapäraseid elektrijaamu või ülepiirilisi elektriühendusi, kui need peaksid ootamatult välja lülituma rikke tagajärjel,» selgitas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster BNS-ile.