Konkurentsiamet: eilne elektri hinnahüpe vajab täiendavat uurimist

«Oleme juba kontakteerunud elektriturukorraldajaga Nord Pool, uurimaks põhjuseid ja hinna põhjendatust,» rääkis ameti energiaturgude osakonna juhataja Karin Maria Lehtmets. «Konkurentsiamet teeb järelevalvet turu toimimise osas ja teeb siin koostööd ka teiste riikide reguleerivate asutustega ning loomulikult elektrituru korraldajaga.»

Vastavalt Euroopa regulatsioonile põhjendamatult kõrget tootmispakkumist ükski tootja turule panna ei tohi, see võib olla turureeglite rikkumine ja reeglite rikkumise kahtluse korral reageeritakse koheselt ja teostakse turu järelevalvaja poolt põhjalik uurimine.

«Antud 1000 eur/MWh hinna puhul pole esmase vaatluse alusel turumanipulatsiooni kahtlustada põhjust, on tõenäoline, et vastav hind ei tulnud mitte tootmisvõimsuse pakkumisest, vaid tarbimise poole paindlikkusest, ehk hind on nii kõrge, et on suurtarbijaid, kes pigem sellise hinnaga on nõus tarbimisest loobuma ja on vastava paindliku tarbimise pakkumise turule pannud,» kirjeldas Lehtmets. «Siiski uurime antud pakkumise tagamaid veel põhjalikumalt.»

Antud hetke kõrged hinnad Baltikumis ja Soomes on põhjustatud erakordselt külmadest ilmadest ja mõnevõrra vähenenud tootmisvõimsustest. Baltikumis on hetkel tööst väljas ligikaudu 1300 MW tootmist remontide tõttu, Eestis Auvere ja Balti Elektrijaama ploki G11 üks katel. «Osaliselt hakkavad antud tootmisvõimsused tulema tagasi töösse neljapäeval, suuremas mahus järgmisel nädalal, mis peaks tooma leevendust ka hindades,» ütles Lehtmets.

Lehtmets selgitas, et ühise Euroopa elektribörsi põhimõte on, et kaup, milleks on antud juhul elekter, oleks õiglaselt hinnastatud ning elektrikaubandus erinevate hinnapiirkondade vahel toimiks maksimaalses võimalikus mahus. «Ühtlased elektri hinnad saavad tulla ainult siis, kui on piisavas mahus ülekandevõimsusi,» nentis Lehtmets. «Kui hinnapiirkondade vahel tekivad pudelikaelad, kogu võimalik ülekandevõimsus on turu poolt kasutatud ja soovitud mahus importi pole võimalik, läheb antud piirkonna elektri hind kõrgemaks kui ülejäänud piirkonnad, ning turule pääseb antud piirkonnasiseselt järgmine kõrgema hinnaga pakkumine.»

Elektri hinna turule teeb tema sõnul tõesti kõige viimane turule pääsenud pakkumine ja põhjuseks on see, et antud piirkonnas järelikult ongi tootmine kallim ja õiglane elektri hind seega kallim.