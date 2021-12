Villig: Bolt võib kahe aasta jooksul tulla börsile

Ettevõtte tegevjuhi Markus Villigu sõnul plaanitakse aga oma teenuseid ja geograafiat veelgi laiendada, mistõttu on tarvilik ka täiendav rahakaasamine. Villig selgitas, et Bolt kavatseb tuleval aastal autorenditeenusega Bolt Drive jõuda seitsmesse uude riiki ning kahekordistada teenuste mahtu Aafrikas.

«Võimalusi on tohutult,» ütles Villig ja lisas, et ettevõte soovib olla valmis ka esmaseks avalikuks pakkumiseks aasta või kahe jooksul. Samas nentis Bolti kaasasutaja ja üks omanikke, et kiiret sellega tegelikult pole.

Bolti tegevjuhi teatel on nende lähiaja üks suuremaid väljakutseid meelitada platvormille uusi juhte, kuna nõudlus Bolti teenuste järele on hüppeliselt kasvanud. Pandeemiaeelse ajaga on kasv olnud 50 protsenti. Seetõttu loodab ettevõte leida sadu tuhandeid uusi autojuhte. «Juhid tulevad tasapisi tagasi, aga nõudlus on kasvanud oluliselt kiiremini,» kommenteeris Villig. «Võitlus juhtide nimel on ülipingeline. Arvan, et kuue kuu jooksul võiks olukord normaliseeruda.»