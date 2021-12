Eesti ja Ungari blokeerisidki ELi maksureformi

Teisipäeval kommenteeris teateid, et Eesti blokeerib ELi maksureformi, ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. «Eesti teeb kõik võimaliku, et Euroopa Liidus alanud maksudebatis säilitada praegune ettevõtte tulumaksusüsteem,» kinnitas rahandusminister

«Vastab tõele, et meie esmane huvi on seotud kindluse saamisega, et Eesti ettevõtte tulumaksusüsteem säiliks. Ja kui selles osas on meil kindlus olemas, siis peame võimalikuks ka muude maksustamisega seotud küsimustega edasi liikuda. Aga kuni seda kindlust ei ole, siis seni selline reservatsioon Eesti poolt on seatud tõesti,» ütles Pentus-Rosimannus Vikerraadio saates «Uudis +».