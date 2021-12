Toitumisnõustaja hinnang ⟩ Millised on kõige tervislikumad piparkoogitaignad?

Kuna piparkookide suurtarbijad on lapsed, siis on Kõivu sõnul parimad valikud sellised, mis ei sisalda liigselt lisaaineid, töödeldud rasvained ja säilitusaineid. Kuna lisaks läheb piparkoogile tavaliselt ka glasuur, mis sisaldab 80 protsendi ulatuses suhkrut, siis võiks eelistada ka madalama suhkrusisaldusega tooteid.

«Kui otsime pakendilt infot rasvaine sisalduse kohta, siis tasub tähelepanu pöörata sellele, kas toode sisaldab osaliselt hüdrogeenitud rasvu (transrasvhappeid),» selgitas toitumisnõustaja. Neid tasub vältida.

Ka võis ja teistes rasvastes piimatoodetes võib esineda looduslikul kujul transrasvhappeid ja väikestes kogustes ei ole need organismile kahjulikudi, aga ka nendega ei tohi liialdada. Toitumissoovituste järgi on ohutu transrasvhapete osakaal menüüs alla 1 protsendi päevasest koguenergiast, see piir kehtib ka looduslike transrasvhapete kohta.

«Ühesõnaga, mida lühem ja lihtsalt arusaadav koostisainete loetelu seda parem!» kinnitas Kõiv.

Piparkoogitainaste esikolmik toitumisnõustaja pilguga vaadates Pagaripoiste Piparkoogitaigen võiga Koostis: nisujahu, või, suhkrusiirup, suhkur, joogivesi, söögisooda, piparkoogimaitseained (kaneel, kardemon, nelk, must pipar, ingver,muskaatpähkel, kardemon) 100g taignas 386 kcal

suhkrusisaldus 24g

rasvad 16 g Karja pagar Piparkoogitaigen võiga Koostis: nisujahu, suhkur, või (15 protsenti), vesi, kanamunad, maitseainesegu (kaneel,koriander, nelk, apelsinikoor), söögisooda, sidrunhape, sool 100g taignas 387 kcal

suhkruid 26,4 g

rasva 13,5g Hiiumaa Pagar Piparkoogitaigen võiga Koostis: nisujahu, suhkrusiirup, või 14%, kanamuna, vesi, täistera nisujahu 5%, linnaseekstrakt(odralinnased, oder, vesi) vürtside segu (ingver, muskaat, nelk, koriander,kardemon, vürts) kaneel, sooda, sool 100g taignas 380 kcal

suhkruid 26,6g

rasva 13,2 g Nende tainaste puhul olid Kõivu sõnul koostisosad kõige rohkem nn. vanaema kodus valmistatud piparkoogitaigna koostisele sarnased ja lisaained puudusid täielikult või oli neid minimaalselt.

Tuntud lisaained nagu E500-söögisooda, E300 askorbiinhape (leiduvad küpsetuspulbri koostises) ja E322 sojaletsitiin ei läinud miinustena arvesse, väikestes kogustes nende lisaainete tarbimine tervist ei mõjuta.

Võimalusel võiks vältida aga säilitusained E202 sisaldavaid tooteid, nii hooajalise toote kui piparkoogitaigen osas täiesti ebavajalik lisand .

Suhkur on kurjast

«Erakordselt kõrge suhkrusisaldusega üllatas Gustav Cafe Šokolaadi piparkoogitaigen. Koostise poolest polekski ju väga midagi ette heita aga suhkrusisaldus 100 grammis 60 grammi!! Seda ei valiks!» oli toitumisnõustaja veendunud.

Madala suhkrusisaldusega 16 grammi 100 grammi kohta ja hea koostisega on Marta pagari piparkoogitaigen. Selle puhul tõi toitumisnõustaja miinusena välja rasvaineta kasutatud palmirasva baasil margariin, mis tõstab rasvasisalduse 100 grammi kohta võrreldavateks tainastest kõrgeima, 17 grammini. Vähem suhkrut, aga rohkem rasva!

Glasuuriga piparkoogid FOTO: Dmitri Kotjuh

Vastupidine näide on Eesti Pagari Piparkoogitaigen, kus 100 grammi kohta on 47 grammi suhkrut aga rasva margariini näol vaid 9,8 grammi.

Värvaineid võiks olla napilt

Kõige pikema lisaainete nimekirjaga oli pea 30 võrreldud piparkoogitaigna hulgas Eesti Pagari Premium piparkoogitainas, kuhu on lisatud ka looduslikku päritolu toiduvärvi E160B, säilitusainet E202 (kaaliumsorbaat), viimane võib põhjustada tundlikel inimestel ärritusreaktsioone.

«Loomulikult on kogused väikesed, aga ka lapsed on võrreldes keskmise täiskasvanuga, kelle järgi on ohutusnõuded seatud, oluliselt väiksemad, seega lastele mõeldes võiks teha nii puhtaid valikuid kui võimalik!» märkis Kõiv.

Toitumisnõustaja kinnitusel ei ole hea valik ka lastepärase nimetusega Reval kondiitri piparkoogitaigen Sipsik, mis sisaldab nii toiduvärvi (küll looduslikku päritolu), säilitusainet E202 kui ka rasvainena margariini, mis tehtud palmiõli, kookosõli baasil. «Samas positiivse poole pealt võiks mainida, et see on üks madalaima suhkrusisaldusega tainas, suhkrut vaid 19,8 grammi 100 grammi kohta.»