Tuulepargi arendaja: riik on 15 aastat meie tegevust tõrjunud

Rannikust umbes 10 kilomeetri kaugusele Neugrundi madalikule võiks Pootsi arvates paari aastaga kerkida kuni 38 tuulikuga tuulepark. Neugrundi tuulepargi arendaja sõnul on projekti venimise ainus positiivne aspekt see, et tehnoloogia on sel ajal arenenud ning praegu saaks kasutusele võtta juba 2–3 korda võimsamad tuulikud kui veel 15 aastat tagasi.

«See on tänane reaalsus ja valitsuse ees seisev väljakutse – leida viis kuidas öelda hullumeelseid elektriarveid saavatele Eesti inimestele, et meil ei ole vaja viiendikku kodumaist elektrit tootvat meretuuleparki, sest me ei taha tegeleda detailidega, kuidas neutraliseerida tuulepargi mõjud põhjaelustikule, kalastikule, lindudele, riigikaitsele, geoloogiale või setetele. Hoolimata sellest, et tippekspertide koostatud KMH ütleb, et kõik need mõjud on marginaalsed ja ületatavad,» lisas tuulepargi arendaja.