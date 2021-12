Kisel: tarbijate madalam elektritarbimine päästis päeva

«Me täna oleme sellisesse olukorda jõudnud, kus esimest korda Põhjamaade elektribörsi ajaloos on tarbijad need, kes määravad elektrihinna,» sõnas Kisel. «Tootjad ei suuda enam nii palju turule pakkuda, kui oleks vaja, ja tarbijad määravad hinnataseme.»

Kisel selgitas, et paljud võimsused ja elektritootjad on remondis, seega on Baltimaades üle 1000 MW võimsust väljas, mis suudaks näiteks katta Eestis tarbimise kahe kolmandiku ulatuses. Kuna üldjuhul pole nii suuri külmi sellisel ajal olnud viimase 15 aasta jooksul, on seetõttu planeeritud remonte ka detsembrisse.

Seoses madalamate tootmismahtudega pole võimalik otseselt olukorda praegu leevendada, kinnitas Kisel. Suureks abiks olid täna seega tarbijad, kes päästsid päeva tänu sellele, et nad tõmbasid tarbimist kokku, mistõttu oli pinge süsteemis tunduvalt väiksem.

«Kui vaadata esimesi tarbimise andmeid tänasest päevast, siis on näha, et kõige kõrgemate hinnatundidel vähenes Eesti tarbimine prognoosituga võrreldes ligi kümme protsenti,» ütles Kisel. «Kui börsihinnaga ostjad moodustavad umbes 40 protsenti elektritarbimisest, siis umbes 20 protsenti vähendas iga börsipaketiga ostja oma tarbimist.»

Abi poleks Kiseli sõnul tänasel päeval ka Vene elektrist, kuna väga palju on liikunud Kaliningradi elektrit hoopis Peterburi suunas, kus on ka defitsiit külma ilma tõttu. Venemaal on riigisiseselt suur nõudlus elektrivoogude järele ehk sisuliselt ei oleks ka Venemaalt olnud täna palju elektrit võtta.