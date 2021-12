Hamburg: meie rohepöördesse sööstmise tempo on utoopiline

… ja on Auvere jaam, mis küll praegu seisab. Ütleme niimoodi, et sel talvel ei pruugi meil jätkuda piisavalt võimsust. Seda lihtsal põhjusel: otsuse tõttu lõpetada elektri tootmine põlevkivist ei ole jaamades tehtud mingisugustki põhjalikumat hooldust ega remonti. See tähendab, et ka olemasolevate plokkide töökindlus on suurel määral vähenenud. Kui me vaatame lihtsalt, kui palju on ülesseatud võimust Narva elektrijaamas või mujal asuvates koostootmisjaamades, ja arvestame, et 1550 (kuni 1580) megavatti päevas on eeldatav talvine maksimum, siis peaks justkui nibin-nabin jätkuma. Aga kui need ülesseatud agregaadid kõik ei lähe tööle. No me teame, et näiteks Auvere jaam seisab n-ö mitteplaanilise remondi tõttu. Nii et kordan veel: Eestis pole piisavalt tootmisvõimsusi, et katta ära me talvine maksimum. Ja ses mõttes on varustuskindlusega seis kehv.