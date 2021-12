USA soovib Nord Streami seiskamist juhul, kui Putin tungib Ukrainasse

President Joe Bideni administratsioon soovib, et Saksamaa uus valitsus võtaks endale kohustuse, et nad peataksid Nord Stream 2 projekti, kui Venemaa peaks Ukrainasse tungima, ütles anonüümsust palunud isik Bloombergile.

Torujuhe on üks meetmetest, mida USA ja Euroopa liitlased arutavad, kuna tegu on potentsiaalse vahendina, mis võimaldab Venemaa liidrile survet avaldada. Seda ajal, mil Venemaa oma vägesid taas Ukraina piiri äärde koondanud ning USA ja NATO muretsevad järgmise aasta algul toimuva sissetungi võimaluse pärast. Putin on eitanud, et tema kavatsus on alustada sõda.

Üks USA seisukohta tundev isik ütles, et USA administratsioon leiab, et juulis sõlmitud lepingu sõnastus lubaks Saksamaal peatada gaasijuhtme kaudu toimuva gaasivoolu, kui Venemaa ründab Ukrainat, kuigi lõppkokkuvõttes oleks see Berliini otsus. Arvestades, et gaasijuhe ei ole veel tööle hakanud, on tõenäoline, et Saksamaa leiaks sissetungi korral viise, kuidas projekti valmimist aeglustada.

On ebaselge, kuidas uus koalitsioonivalitsus Berliinis asju näeb. Teisipäeval toimunud pressikonverentsil nimetas uus kantsler Olaf Scholz olukorda Ukraina piiril «tõsiseks» ja ütles, et tema valitsus jälgib sealseid arenguid väga tähelepanelikult.